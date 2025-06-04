Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Güllük Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirerek yapımı devam eden işlerin ilerleyişini yerinde takip etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas Belediyesi ilçemizin gözde turizm alanlarından biri olan Güllük’te yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Yaz sezonuna girilmesiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak olan Güllük’te parke kaplama ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler mahallenin yollarını modern bir görüntüye kavuşturarak Güllük’ün görsel açıdan daha güzel bir görüntüye kavuşmasını sağlıyor. Sahil boyunca gül dikimine de başlayan Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri Güllük’ün adına yakışır çalışmaları hayata geçiriyor.

PARKE KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sabah saatlerinde Güllük’e hareket ederek çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak parke kaplama çalışmalarının yapıldığı alanları gezen Başkan Topuz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Eksik gördüğü alanlar hakkında da ekiplere talimat veren Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmaların ivedilikle tamamlanacağını ifade etti.

SAHİLDE GÜL DİKİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI…

Parke kaplama çalışmalarını incelemesinin ardından sahilde devam eden faaliyetleri de denetleyen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sahil boyunca devam eden çevre düzenleme ve gül dikim çalışmalarını yerinde gördü. Güllük sahilinin rengarenk güllerle süsleneceğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Topuz, ziyaretini tamamlamasının ardından alandan ayrıldı.