Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaabat'a kazandırılacak yeni otogarın temel atma töreninde konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, 'Büyüyen ve gelişen Akçaabat'ımıza eserlerle değer katmak amacındayız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaabat ilçesine kazandırılacak yeni otogarın temeli atıldı. Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, MHP Akçaabat İlçe Başkanı Özcan Ergün, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AKÇAABAT'IMIZA HİZMET EDEBİLMENİN ŞEREFİNİ YAŞIYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Akçaabat'ımız, nüfusu birçok ilden fazla olan büyük bir ilçemiz. Büyüyen ve gelişen Akçaabat'ımıza eserlerle değer katmak amacındayız. Bu vesileyle yol çıktık. 'Akçaabat'a modern bir otogar kazandıracağız' diye söz vermiştik, yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

18 ilçenin tamamında çalışma yapıldığını belirten Başkan Genç, 'Geçen yıl Vakfıkebir'imizde önemli bir tesisimizin temelini attık; şu anda yükseliyor, bitiriyoruz. Geçen günlerde Sürmene'mizde otoparkıyla ve pazaryeriyle bir projenin temelini attık. Her tarafta hal ve şart ne olursa olsun verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışıyoruz. İnşallah daha güzellerini yapmayı ve ecdadımızın bize bıraktığı vatan topraklarında, manevi hatıralarına saygının gereği olarak daha güzel hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin' ifadelerini kullandı.

GÖZDE BİR ALAN OLACAK

Başkan Genç, yeni otogar projesinin ilçeye değer katacağını vurgulayarak şunları kaydetti: 'Bu alanda sadece bir otogar yapmıyoruz. Bu alan artık Akçaabat'ın gözde bir alanı oluyor. Ecdadın hatırasına burada inşallah bir Sargana Parkı da yapacağız. Yine Yüzbaşı Hakkı Bey'in hatırasını yaşatacağız. Bu çalışmamızın içerisinde buranın simgesi olan Kavaklı Rahman Camimizin ışıklandırması ve diğer düzenlemelerini de yapacağız. Sebat Spor'umuz artık bir üst lige çıktı, inşallah bir üst lige daha çıkmak nasip olur. Akçaabat Belediyemizle projelerimizi hazırlıyoruz, güzel bir stadyum kazandırmak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki bu dönem Ankara'ya her gittiğimizde bu şehir için bir şey alıp Trabzon'a getirelim. Hizmet heyecanımız var, bize destek verdiniz. İnşallah verdiğiniz bu desteğin karşılığını 716 mahallemizde yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yapım süremiz 461 gün ama ben istiyorum ki seneye bu zamana geldiğimiz de hep beraber Eylül ayını beklemeden açılışını yapalım.'

AKÇAABAT'A HAYIRLI OLSUN

Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da, yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dilediler. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek, 'Temelini attığımız otogarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

İLÇEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve 77 milyon 300 bin TL yatırım bedeline sahip proje, toplam 935 metrekare kapalı alana sahip olacak. İlçenin ulaşım ihtiyacına uzun yıllar hizmet vermesi hedeflenen otogarın 461 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Tek katlı olarak projelendirilen yeni otogar bünyesinde 10 otobüs peronu, 10 bilet satış ofisi, emanet odası, 4 araç kapasiteli taksi durağı, restoran, kafeterya, zabıta odası, 2 dükkan, 2 rezerv odası, teknik birimler, bay ve bayan tuvaletleri, bay ve bayan mescitleri, bebek bakım ünitesi ile yolcuların konforu için geniş bir bekleme alanı yer alacak. Tesiste 48 araç kapasiteli açık otopark da hizmet verecek.