Samsun'da Akdağ Balı Sözleşmeli Üretim, Markalaşma ve Coğrafi İşaret Projesi başlatılıyor. Proje bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ve Akdağ Balı'nın marka değerine önemli katkılar sunacak.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 'Akdağ Balı Sözleşmeli Üretim, Markalaşma ve Coğrafi İşaret Projesi' hayata geçiriliyor. Akdağ Balı'nın bilimsel ve teknik çalışmalarla tanımlanması, markalaştırılması ve uzun vadede coğrafi işaret olarak tescil edilmesi amacıyla yürütülen proje bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkılar sunacak. Ladik Akdağ ve çevresindeki arıcılıkla uğraşan kırsal mahalleleri kapsayan proje; üreticilere güvenilir ve sürdürülebilir satış imkânı, düzenli gelir, fiyat istikrarı ve ürün değerinde artış sağlayacak. Aynı zamanda yerel üretimin desteklenmesine, sosyal yardım faaliyetlerinde kaliteli ve yöresel ürünlerin kullanılmasına, Samsun ile Ladik'in doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına vesile olacak.

Proje kapsamında marka tesciline yönelik hazırlıklar, üreticilerin belirlenmesi ile satın alma ve ekipman teslim süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki dönemde marka ve patent başvuruları gerçekleştirilecek, arazi kontrolleri yapılacak, bal hasadı ve numune alma işlemleri yürütülerek ara sonuç raporu hazırlanacak. İki yıl sürecek bilimsel çalışmalar sonucunda Akdağ Balı'nın ayırt edici özellikleri ortaya konularak coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilecek.