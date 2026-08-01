Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyalleşmesine, üretmesine ve sanatla keyifli vakit geçirmesine katkı sağlayan etkinliklerini Süleymanpaşa Tek Atölye'de sürdürüyor. Yetişkin Yaz Atölyeleri kapsamında düzenlenen ebru, seramik ve tutkal atölyelerinde kadınlar hem yeni beceriler kazandı hem de üretmenin keyfini yaşadılar.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ve iki hafta boyunca devam eden atölyeler, Resim/Grafik Öğreticisi Emel Şerifoğlu tarafından verildi.

EBRU SANATIYLA ÖZGÜN TASARIMLAR

Eğitimlerde geleneksel ebru sanatının inceliklerini öğrenen katılımcılar şapka, kumaş ve seramik saksı üzerine ebru uygulamaları gerçekleştirerek birbirinden özgün tasarımlar ortaya çıkardılar. Ebru tekniğiyle ayraçlar da tasarlayan kadınlar, geleneksel sanatın farklı yüzeylerdeki uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldular.

EL EMEĞİ TASARIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Seramik ve tutkal hamuru kullanılarak farklı tekniklerle el emeği ürünler hazırlandı. Şekilli magnetler ve dekoratif süslemeler tasarlayan katılımcılar, çalışmalarını boncuk süsleme ve vernik uygulamalarıyla tamamladılar.

Sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelen kadınlar, atölyelerde yeni teknikler öğrenirken sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme imkânı da buldular.

Kadınların üretim süreçlerine katılımını desteklemek, sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Yetişkin Yaz Atölyeleri, yaz boyunca farklı sanat ve el işi çalışmalarıyla devam edecek.