Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Güler, yüklenici firma yetkililerinden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Güler, yüklenici firma yetkililerinden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Altınordu'nun en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen projelerin, tamamlandığında şehrin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Güler, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Millet Bahçesi bünyesinde inşa edilen 2 bin araç kapasiteli otopark ile Millet Düzü Projesi kapsamında yapılacak 241 araçlık otoparkın, ilçe merkezindeki park yoğunluğunu önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Projeler yalnızca otopark ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla vatandaşların dinlenebileceği yeni yaşam alanları da oluşturacak.

'ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun geleceğine değer katacak yatırımları yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Şehrimizin otopark ihtiyacına kalıcı çözüm sunacak, aynı zamanda sosyal donatı alanlarıyla hemşehrilerimize nefes aldıracak Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerimiz hızla yükseliyor. Bugün sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik, ekiplerimizden son durum hakkında bilgi aldık. Ordu'muza değer katacak her projenin takipçisi olmaya, hemşehrilerimiz için daha güvenli, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmeye devam edeceğiz.'