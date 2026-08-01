Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla GAP Sukay Tesisleri içerisindeki tespit ettiği alanları modern ve konforlu kütüphaneye dönüştürdü.

ŞANLIURFA (İGFA) - Eğitime yönelik yatırımlarını artırarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hedeflerine ulaşma yolunda ihtiyaç duyduğu imkânları sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kez gençlerden gelen talepler doğrultusunda iştiraki olan Harbel A.Ş. bünyesindeki GAP Sukay tesislerinde sessiz, güvenli ve verimli bir ders çalışma ortamı oluşturmak adına kütüphane hizmeti vermeye başladı. Harbel A.Ş. yönetiminin girişimleri ile oluşturulan yeni kütüphanenin modern donanımı ve konforlu yapısıyla öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.