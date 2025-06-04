Gaziantep’te Kurban Bayramı’nda açık olan özel işletmeler belli oldu. Bayram süresince Gaziantep’i ziyaret edecek veya şehirde ikamet eden vatandaşlar, bu listeyi kullanarak işletmelere ulaşabilecek. Ayrıca ayrıntılı adres ve iletişim bilgileri için ilgili işletmelerle iletişime geçilebilecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm müzeler Bayramın birinci günü yarım gün, son gününe kadar ise tüm mesai saatleri içinde hizmet verecek. Panorama 25 Aralık Müzesi ise Kurban Bayramı dahil olmak üzere Ekim ayına kadar sabah 9 akşam 9 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

BAYRAM SÜRESİNCE HİZMET VERECEK İŞLETMELER

RESTORAN-KAFE

Msm Merkez (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Msm Erikçe (4. Gün Açık)

Msm Millet Bahçesi (4. Gün Açık)

UDMA Restoran (2. 3. 4. Gün Açık)

Havara Restoran (4. Gün Açık)

Glutensiz Mutlu Kafe (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Bulla Restoran (2. 3. 4. Gün Açık)

Hışvahan Restoran (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Tudyahan 1874 (2. 3. 4. Gün Açık)

Şirehan otel (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Bayazhan Restaurant (2. 3. 4. Gün Açık)

Omaç Restoran (3. 4. Gün Açık)

Haşıl Restoran (2. 3. 4. Gün Açık)

Mahra Şire Evi ve Cafe (2. 3. 4. Gün Açık)

Mahzenim Yöresel Ev Yemekleri (2. 3. 4. Gün Açık)

Kavaklık Şehzade Restoran (2. 3. 4. Gün Açık)

Mösyo Cafe Restoran (2. 3. 4. Gün Açık)

Avlu Cafe (2. 3. 4. Gün Açık)

Anpa Gross 27 Avm (Muddy Moss) Cafe (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Eşgili Restoran (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Mahra Şire Evi Cafe (2. 3. 4. Gün Açık)

Ney Restoran (2. 3. 4. Gün Açık)

Kavaklık Baro Lokali (3. 4. Gün Açık)

Hayad Restoran (3. 4. Gün Açık)

Koch Restaurant (2. 3. 4. Gün Açık)

Yeşilsu Kafe Restoran (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Myra Çikolata Evim Gaziantep (3. 4. Gün Açık)

Geek Coffee Shop (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Akşam Simit (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Sandras Cafe (3. 4. Gün Açık)

Lotus Çikolata (2. 3. 4. Gün Açık)

Gaziantep Unlu Mamülleri (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Etiler Restaurant (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Etra Restoran (Yeni Baro Lokali) (3. 4. Gün Açık)

Vagon Cafe (4. Gün Açık)

Dospresso Donut & Coffee (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Meşreb Restaurant (4. Gün Açık)

Alaçatıpond (2. 3. 4. Gün Açık)

Soulmate Coffee (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Ohannes Burger (2. 3. 4. Gün Açık)

Etiler Marmaris Burger Döner Restoran (3. 4. Gün Açık)

Tahmis Kahvesi (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Yesemek Gaziantep Mutfağı (2. 3.4. Gün Açık)

Yeşilçam Kahve Evi – İbrahimli (2. 3. 4. Gün Açık)

Yeşilçam Kahve Evi- 7 Tepe (2. 3. 4. Gün Açık)

Yeşilçam Kahve Evi- Rasaf Yolu (3. 4. Gün Açık)

Barista's Coffee (3. 4. Gün Açık)

Etiler Marmaris (3. 4. Gün Açık)

Ali Usta Gurme (3. 4. Gün Açık)

KEBAP- DÜRÜM- DÖNER

Kebapcı Nejdet (2. 3. 4. Gün Açık)

Senbol Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Piknik Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Dürümcü Memik Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Ciğerci Mehmet Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Kale Kebap Evi (2. 3. 4. Gün Açık)

Ciğerci Albay (2. 3. 4. Gün Açık)

Bulvar Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Ciğerci Hüseyin Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Nohutçu Metin Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Kebapçı Metin Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Ciğerci Yener Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Koçak Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Kasap Yaşar Usta Salaş Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Umut Kebap Evi (2. 3. 4. Gün Açık)

Temiz Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Feyzo Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Dönerci Mehmet Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Dürümcü Ömer Usta (2. 3. 4. Gün Açık)

Dürümcü Bülent (2. 3. 4. Gün Açık)

Marif Döner (2. 3. 4. Gün Açık)

27 Ocak Başı Kebap Salonu (2. 3. 4. Gün Açık)

Maydanoz Dürüm (2. 3. 4. Gün Açık)

Paşazade Et Lokantası (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Acıoglu Et Lokantası (2. 3. 4. Gün Açık)

Bereket Döner Karataş Şubesi (3. 4. Gün Açık)

Köşk Kebap (2. 3. 4. Gün Açık)

Ümit Döner (2. 3. 4. Gün Açık)

Komagene Etsiz Çiğköfte (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Fiko Dürüm (2. 3. 4. Gün Açık)

Efesos Döner (3. 4. Gün Açık)

Öz Sandras Cafe & Kebap (3. 4. Gün Açık)

Küşlemeci Mehmet Usta (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Tostçu Erol (3. 4. Gün Açık)

PASTANE

Zirve Pastanesi (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Emek Pastanesi (3. 4. Gün Açık)

Değirmencioğlu Pastanesi (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Buket Pastanesi (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Zeki Şekerleme (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Levent börek Gaziantep (2. 3. 4. Gün Açık)

Orva butik Çikolata (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Çarşı Kafe Aile Çay Bahçesi (2. 3. 4. Gün Açık)

Karakedi Saklı Bahçe (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Orkide pastanesi (3. 4. Gün Açık)

BAKLAVA- TATLI- DONDURMA

Sahra Künefe (2. 3. 4. Gün Açık)

Baklavacı Kılınçoğulları (2. 3. 4. Gün Açık)

Yılmaz Dondurma (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Urhanoğlu Baklava Közde Künefe (2. 3. 4. Gün Açık)

Tatlıcı Mustafa (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Lotus Çikolata (2. 3. 4. Gün Açık)

Akdo Dondurma Restoran (1.2. 3. 4. Gün Açık)

Tiryaki Kadayıf ve Baklava (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Tatlıcı Yunus (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Çelebioğulları Baklava (3. 4. Gün Açık)

Eymenzade Künefe (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Tatlıhane (2. 3. 4. Gün Açık)

Altınhan Künefe Baklava (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Reisoğlu Baklava (2. 3. 4. Gün Açık)

Baklavacı Güneşoğlu (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Fatih Dondurma (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Tatlıcı Kuntay (3. 4. Gün Açık)

Güllüoğlu Baklava Efkan Güllü (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Güllüoğlu Baklava Ömer Güllüoğlu (4. Gün Açık)

Urhanoğlu Baklava Közde Künefe (2. 3. 4. Gün Açık)

İdris Dondurma (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Papağanlı Dondurma (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

Güllüoğlu mekik Baklava (1. 2. 3. 4. Gün Açık)

ANTEP FISTIĞI- KURUYEMİŞ- BAHARAT- YÖRESEL ÜRÜNLER

Kavlak Kuruyemiş (2. 3. 4. Gün Açık)

Göral Kuruyemiş (2. 3. 4. Gün Açık)