Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi kapsamında gıdalardaki mikotoksin kontrollerine dair yeni analiz ve numune alma kriterlerini açıkladı. Tebliğ, AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlandı ve 31 Aralık 2025'e kadar uyum zorunluluğu getirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmî kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterleri belirlendi.

Tebliğ, 14/12/2023 tarihli ve (AB) 2023/2782 sayılı Avrupa Birliği Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren tebliğ, 26 Mart 2025 tarihi öncesinde faaliyet gösteren ve bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmî kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşların 31/12/2025 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olduğu kaydedildi.

31 Aralık 2025 tarihine kadar uyum sağlamak zorunda olan kurum ve kuruluşların ayrıca tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2018/10) hükümlerine uymak zorunda olduğu bildirildi.

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