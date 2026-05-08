Kuzey ve iç kesimlerde bulutlanma artarken, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde 2-4 derece artacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 08 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu geçecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.