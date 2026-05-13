MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, esnafın 'vergi affı' talep etmediğini, bunun yerine uygun şartlarda yapılandırma beklentisi içinde olduğunu belirtti. TBMM'de görüşülen düzenlemeye değinen MHP'li Kalaycı, kamu alacaklarının tecilinde azami taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını ve teminatsız tecil tutarının 250 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ancak esnafın özellikle tecil faizleri ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda daha kapsamlı düzenleme beklediğini ifade etti.

Aynı zamanda Konya Milletvekili olan Kalaycı, daha önce uygulanan 7440 sayılı kanun benzeri bir yapılandırmanın yeniden hayata geçirilmesinin beklendiğini aktararak, sık yapılandırma uygulamalarının vergi sistemine güveni zedelediğini ancak mevcut ekonomik koşulların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Vergi adaletinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, herkesin mali gücüne göre vergi ödemesini sağlayacak bir vergi reformu yapılması gerektiğini belirtti.

Basit usul vergi uygulamasına da değinen Mustafa Kalaycı, yaklaşık 850 bin esnafın bu kapsamda olduğunu hatırlatarak, bazı düzenlemelerin küçük esnaf üzerinde ek yük oluşturduğunu ve sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederken, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesinin küçük esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yüklerinin azaltılması, sübvansiyonlu krediye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Perakende sektöründe AVM ve zincir marketlerin şehir merkezlerindeki faaliyetlerinin düzenlenmesi gerektiğini dile getiren MHP'li Kalaycı, e-ticaret platformlarının yüksek komisyon oranlarının da esnafı zorladığını belirtti. Bankaların POS komisyonlarının düşürülmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, esnafın rekabet gücünün korunması için kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.