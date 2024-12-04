Partisinin grup toplantısında kürsüye dizdiği destelerle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. Büyükataman, "Bahçeli'nin sözlerine kulak vermeyenin sonu karanlıktır" dedi.BURSA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının yazılı olduğu konuşmayı kürsüde yırtarak yaptığı eleştirilere yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in kağıtları yırtmasını nezaketsizlik olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/buyukataman/status/1864178450170270191

Büyükataman paylaşımında, "Özgür Özel’in yaptığı yakışıksız davranış söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP’nin tükenişinin ve aziz milletimize verecek bir cevabının olmadığının ilanı olmuştur.Emperyalizmin DEM ’inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP’nin maskesi düşmüştür. Özgür Özel’in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Özgür Özel’e ve CHP’ye söyleyeceğimiz şudur" diyen Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır" dedi.