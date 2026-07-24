CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, yaptığı kapsamlı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verirken, Ağrı'nın hak ve hukukunu savunacak güçlü bir teşkilat anlayışı oluşturmak istediklerini belirterek, 'Ben bana yakışanı yapacağım, Ağrı'ya yakışanı yapacağım. Ağrı varsa ben varım, Ağrı yoksa ben de yokum.' dedi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - CHP Ağrı İl Başkanı İbrahim Varol, yaptığı değerlendirmede hem parti sürecine hem de Ağrı'nın geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Göreve, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde duyulan güven doğrultusunda getirildiğini ifade eden Varol, bu görevi hiçbir zaman kişisel bir makam olarak görmediğini, Ağrı'ya hizmet etme sorumluluğu olarak kabul ettiğini söyledi.

Ağrı'nın Türkiye açısından her zaman stratejik ve önemli bir şehir olduğunu dile getiren Varol, göreve geldiği ilk günden itibaren kentin sorunlarını gündeme taşımayı, vatandaşların sesi olmayı ve şehrin hak ettiği yatırımları alabilmesi için mücadele etmeyi amaçladıklarını belirtti. Hiç kimseyi eleştirme niyetinde olmadığını ifade eden Varol, tüm enerjisini birlik ve beraberliğin güçlenmesine harcadığını söyledi.

'AĞRI'NIN HAKKINI SAVUNACAK GÜÇLÜ BİR YAPI KURMAK İSTİYORUZ'

Konuşmasında sık sık ortak akıl ve dayanışma vurgusu yapan Varol, Ağrı'nın kanaat önderleri, büyük aileleri, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket etmek istediklerini ifade etti. Amaçlarının kişisel hesapların ötesinde, kentin geleceğini önceleyen güçlü bir birliktelik oluşturmak olduğunu belirten Varol, fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hakkını savunan, haksızlıklara karşı duran, hukuku önceleyen bir anlayışla çalışacaklarını kaydetti.

Seçim sürecinde kendilerine destek veren vatandaşlara da teşekkür eden Varol, gördükleri ilginin kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini belirterek, bugüne kadar hiçbir zaman şahsını ön plana çıkarmadığını, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğini söyledi.

'BANA BİR ADIM GELENE ÜÇ ADIM GİDERİM'

Toplumla kurduğu ilişkiyi samimiyet üzerine inşa ettiğini ifade eden Varol, 'Bana bir adım gelene üç adım giderim, bir adım kaçandan da üç adım kaçarım.' sözleriyle siyaset anlayışını özetledi. Dürüst, mert ve vicdan sahibi insanların bir araya gelmesiyle Ağrı'nın geleceğinin daha güçlü inşa edileceğini dile getiren Varol, ilerleyen süreçte kamu kurumları ve yetkililerle de görüşerek şehrin ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda tüm Ağrılılara teşekkür eden Varol, memleket sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.