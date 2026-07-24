CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin yalnızca milletvekili sayısıyla değerlendirilemeyeceğini belirterek, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu iradesini ve yüz yıllık demokrasi mücadelesini temsil ettiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin tarihsel misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, CHP'nin yalnızca milletvekili sayısı ya da sayısal veriler üzerinden değerlendirilemeyecek bir siyasi hareket olduğunu belirterek, partinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini temsil ettiğini ifade etti.

CHP'nin yüz yıllık geçmişi boyunca demokrasi ve sosyal demokrasi mücadelesine yön verdiğini vurgulayan Sözcü Sarı, partinin tarihsel bir mirası taşıdığını dile getirdiği paylaşımında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına da dikkat çekerek, partinin kurucu kimliği ve tarihsel sorumluluğuyla Türkiye'nin en önemli güvencelerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca milletvekili sayısıyla ya da rakamlarla ölçülecek bir siyasi parti değildir.



Cumhuriyetimizi kuran, demokrasi ve sosyal demokrasi mücadelesine yön veren yüz yıllık bir mirası temsil etmektedir.



Bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu: pic.twitter.com/GPVzGwDwEP Özgür Özel: YENİ Parti'yi kuran milletimizdir İçeriği Görüntüle July 24, 2026