Yeni Parti Genel Merkezi, 'Yeni Parti' ismine ilişkin marka ve hukuki koruma süreçlerini daha önce başlattıklarını belirterek, aynı isimle siyasi parti kuruluş başvurusu yapıldığı iddiasına tepki gösterdi. Açıklamada, isim hakkının korunması için gerekli hukuki girişimlerin başlatılacağı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Yeni Parti Genel Merkezi, yaptığı yazılı açıklamayla 'Yeni Parti' ismine ilişkin yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, parti adına yönelik marka, isim ve hukuki koruma süreçlerinin daha önce başlatıldığı ve ilgili resmi kurumlara gerekli başvuruların yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, buna rağmen Özgür Özel ve ekibinin 'Yeni Parti' adıyla siyasi parti kuruluş başvurusunda bulunduğu, ayrıca CHP TBMM Grubu'na ait X hesabının adının da 'Yeni Parti' olarak değiştirildiğinin görüldüğü öne sürüldü.

Genel Merkez, daha önce kamuoyuna duyurulan ve hukuki koruma süreci başlatılan bir isim üzerinde tasarrufta bulunulmasının ciddi bir hak ihlali oluşturduğu görüşünü dile getirdi.

Bu kapsamda 'Yeni Parti' ismine ilişkin tüm hakların korunması amacıyla gerekli hukuki başvuruların ve yasal süreçlerin ivedilikle başlatılacağı belirtilen açıklamada, hukukun tanıdığı tüm hakların kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, başka bir siyasi oluşum tarafından daha önce ilan edildiği ve hukuki koruma süreci başlatıldığı belirtilen bir ismin kullanılmaya çalışılmasının, 'yeni bir siyaset anlayışı' iddiasıyla bağdaşmadığı savunuldu.

Yeni Parti Genel Merkezi, açıklamasının sonunda partinin hukuk, demokrasi, şeffaflık ve siyasi etik ilkelerine bağlı kalacağını, haklarını yalnızca hukuk zemininde aramayı sürdüreceğini kaydetti.