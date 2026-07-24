YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun Ankara'daki ilk toplantısında oy birliğiyle Genel Başkan seçilen Özgür Özel, CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Özel, 25 Temmuz'da Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini, ardından kurucu MYK'nın göreve başlayacağını ve haftaya TBMM'de grup çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

ANKARA (İGFA) - YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun Ankara'da Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen ilk toplantısında, Özgür Özel oy birliğiyle partinin Genel Başkanı seçildi. Toplantıda ayrıca Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grup Yönetimi üyeleri de belirlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Özgür Özel, yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin yol haritasını paylaştı. Özel, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan 91 milletvekiliyle birlikte yeni bir döneme başladıklarını ifade etti.

Özel, 25 Temmuz saat 11.00'de kurucu kadroyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ziyaretin ardından kurucu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin görevlerine başlayacağını söyledi.

TBMM'deki çalışmalara da değinen Özel, salı günü kapalı grup toplantısını gerçekleştireceklerini, çarşamba günü ise hem TBMM Genel Kurulu'nda hem de Meclis'teki yeni grup düzeniyle faaliyetlerine başlayacaklarını ifade etti.

YENİ Parti'nin ilk Kurucular Kurulu toplantısıyla birlikte parti organlarının oluşturulması tamamlanırken, yeni yönetimin önümüzdeki günlerde siyasi çalışmalarına resmen başlaması bekleniyor.

Hafta başından itibaren tüm Türkiye'de örgütlenmeye başlayacaklarını duyuran Genel Başkan Özgür Özel, şu an itibariyle YENİ Parti'ye herhangi bir şekilde bağış almıyoruz ve toplamıyoruz, resmi sosyal medya hesaplar üzerinden yapılan duyuruların yapılacağını açıkladı.