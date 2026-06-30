CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla 26 ilde il başkanları, il yöneticileri ve bazı disiplin kurulu üyeleri görevden alındı. 7 il başkanı disipline sevk edilirken, 6 ilde yeni il başkanları görevlendirildi.

ANKARA (İGFA) - CHP, parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişikliğe gitti. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 26 ilde il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurullarının görevden alındığını duyurdu.

Görevden alma kararı; Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli illerini kapsarken, Ağrı, Niğde ve Osmaniye'nin merkez ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de görev değişiklikleri yapıldı.

Sinop'ta ise yalnızca il başkanının görevden alındığı açıklandı.

7 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Parti Sözcüsü Sarı, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan hakkında tedbirli ve kesin çıkarma talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Parti Sözcümüz Müslim Sarı, basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/AwPhd4xXX9 — CHP ???????? (@herkesicinCHP) June 30, 2026

6 İLDE YENİ GÖREVLENDİRME

Görevden almaların ardından 6 ilde yeni il başkanları görevlendirildi.

Buna göre; Batman İl Başkanlığına Yılmaz Özkanat, Çanakkale İl Başkanlığına Koray Akkılıç, Mardin İl Başkanlığına Mahmut Duyan, Osmaniye İl Başkanlığına Rıza Tekerek, Niğde İl Başkanlığına Tevfik Caymaz ve Tunceli İl Başkanlığına Kemal Özcan getirildi.