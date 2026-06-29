AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen haftalık yönetim kurulu toplantısında teşkilat çalışmalarıyla birlikte Ağrı'ya yapılan son doktor atamaları, Doğubayazıt'ta planlanan turistik balon uçuşları ve kent genelindeki yatırımlar değerlendirildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AK Parti Ağrı İl Başkanlığının haftalık yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı İlhami Yıldız'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda parti teşkilatının saha çalışmaları, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile önümüzdeki döneme ilişkin programlar görüşülürken, Ağrı'nın sağlık, turizm, ulaşım ve tarım alanındaki güncel yatırım başlıkları da ele alındı.

Yönetim kurulu üyeleri, Ağrı'nın farklı ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, kamu yatırımlarının takip edilmesi ve hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması konusunda görüş alışverişi yaptı. Toplantıda, teşkilat çalışmalarının yalnızca parti içi gündemle sınırlı kalmaması, Ağrı'nın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının da düzenli olarak takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

SAĞLIK KADROLARI VE BALON UÇUŞLARI GÜNDEMDEYDİ

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Sağlık Bakanlığının 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında Ağrı'ya yaptığı doktor atamaları oldu. Bu kapsamda kente 36 uzman hekim ile 6 pratisyen hekimin atandığı ve toplam 42 doktorla sağlık kadrolarının güçlendirildiği belirtildi. Atamaların özellikle uzman hekim ihtiyacının giderilmesi, hasta sevklerinin azaltılması ve ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu değerlendirildi.

Doğubayazıt'ta hayata geçirilmesi planlanan Turistik Balon Uçuşları Projesi de toplantıda ele alındı. İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı ve bölgenin tarihi dokusunun gökyüzünden izlenmesini amaçlayan projenin, ilçenin turizm çeşitliliğini artırması ve ziyaretçi sayısına katkı sağlaması bekleniyor. Projeye ilişkin yatırım bilgilendirme toplantısının 1 Temmuz 2026 tarihinde Doğubayazıt'ta yapılmasının planlandığı açıklandı.

İl Başkanı İlhami Yıldız'ın öncülüğünde gündeme getirilen balon uçuşları projesinin, gerekli teknik incelemeler, uçuş sahası değerlendirmeleri ve yatırımcı görüşmelerinin ardından uygulama aşamasına geçmesi hedefleniyor. Projenin başarılı olması hâlinde Doğubayazıt'ın yalnızca İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı ile değil, alternatif turizm faaliyetleriyle de öne çıkabileceği ifade edildi.

AĞRI'DAKİ YATIRIMLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Toplantıda Ağrı genelinde sürdürülen ulaşım, sulama, eğitim ve sağlık yatırımları da değerlendirildi. Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay yolundaki şehir geçişleri ve kavşak düzenlemeleri ile 2026 yılına yönelik karayolu çalışmaları, kentte takip edilen ulaşım projeleri arasında yer alıyor.

Tarım alanında ise 1 milyar 31 milyon lira yatırım bedeline sahip Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım Projesi'nin 6 bin 715 hektar tarım arazisini modern sulama sistemine kavuşturmasının hedeflendiği kaydedildi. Projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimin, çiftçi gelirlerinin ve bölgedeki sulama verimliliğinin artırılması bekleniyor.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığının toplantısında, kentte devam eden ve planlanan yatırımların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde izlenmesi, ilçelerden gelen taleplerin raporlanması ve vatandaşların beklentilerinin karar mercilerine ulaştırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

İl Başkanı İlhami Yıldız, milletin hizmetinde ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Ağrı için üretmeyi, yatırımları takip etmeyi ve vatandaşların gönlüne dokunmayı sürdüreceklerini ifade etti.