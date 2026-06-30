Bursa'da teşkilatını güçlendirmeye devam eden Millet Partisi, Mustafakemalpaşa'da kongre sürecini başlattı. Gözler, 16 Ağustos'taki İl Kongresine çevrildi.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa teşkilatında kongre sürecine Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı ile başladıç Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşen genel kurula katılım sağlayan Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 16 Ağustos'ta geniş katılımla İl Kongresini yapacaklarını açıkladı. Adeta demokrasi şölenine dönen kongrelerle ülkeyi yönetecek kadroları da belirlediklerini ifade eden Başkan Akyıldız, 'Saygıdeğer Genel Başkanımız Cuma Nacar liderliğinde, Muhteşem Türkiye hedefimiz doğrultusunda daha yaşanabilir bir Bursa için daha kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Millet Partisi'nin tertemiz neferleri, bu ülkeyi yönetmeye her zaman hazırdır.' diye konuştu.

Millet Partisi Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Kadir Kurt ise, teşkilat yapısının güçlendirilmesi açısından değerli olduğunu belirtti.

Kurt'un güven tazelediği genel kurulda Mustafakemalpaşa İlçe yönetimi; Faruk Tunalı, Fikret Dinçoğlu, Mehmet Zümre, Sevgi Dinçoğlu ve Tayyip Kuşdemir'den oluşurken İl Delegelerine Kadir Kurt, Fikret Dinçoğlu, Faruk Tunalı ve Sevgi Dinçoğlu seçildi.

Kongre sonrasında Suuçtu Şelalesi'ne gezi düzenlendi.