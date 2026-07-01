İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında eğitimden ekonomiye, NATO Zirvesi hazırlıklarından terörle mücadele sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Ankara'da zirve nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini eleştirerek, 'Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, milyonlarca öğrencinin karne aldığı dönemde Türkiye'nin eğitim sistemine ilişkin eleştiriler yönelterek, çocuklara yalnızca diploma değil, umut ve gelecek hazırlanması gerektiğini söyledi.

Eğitimin sadece müfredattan ibaret olmadığını belirten Dervişoğlu, öğrencilerin yaşam koşulları, öğretmenlerin çalışma şartları ve ailelerin eğitim yükünün de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de geçmiş dönemlerde farklı toplumsal ayrışmalar yaşandığını savunan Dervişoğlu, günümüzde sosyal medya üzerinden yeni kutuplaşmalar oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü. Dervişoğlu, 'Bir kuşağımızı bile bu kirli tezgahlara teslim etmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİNE TEPKİ

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini eleştiren Dervişoğlu, yolların kapatılması, kamu kurumları ve üniversitelerdeki düzenlemeler ile gazetecilerin akreditasyon süreçlerinin tartışma konusu olmasının vatandaşların günlük yaşamını etkilediğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, 'Türkiye büyük devlettir. Ancak büyük devlet olmak sadece büyük toplantılara ev sahipliği yapmakla olmaz. Kurumsal ciddiyetle ve millet onuruyla hazırlanmak gerekir.' dedi.

Zirve nedeniyle esnaf ve işletmelerin yaşayabileceği ekonomik kayıpların azaltılması amacıyla kanun teklifi verdiklerini belirten Dervişoğlu, güvenlik önlemleri alınırken yeni mağduriyetlerin oluşmaması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Dervişoğlu, yüksek faiz, artan maliyetler ve üretimde yaşanan sorunların reel sektörü zorladığını öne sürdü.

Türkiye'nin üretim odaklı politikalara ihtiyaç duyduğunu belirten Dervişoğlu, 'Türkiye'nin ihtiyacı vitrin değil, üretimdir. Hamaset değil, planlamadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörüne ilişkin de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, çiftçilerin yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu savundu. Gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Dervişoğlu, 'Kendi çiftçisini yaşatmayan bir ülke, sofrasını da güvence altına alamaz.' dedi. Dervişoğlu, terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir silahlı yapının talepleri doğrultusunda hareket eden bir kurum olmadığını söyledi.

PKK'nın silah bırakmadığını ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin devam ettiğini savunan Dervişoğlu, terörle mücadelede kararlı olunması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından TBMM Grup Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.