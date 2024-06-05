Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız 31 Mart Yerel seçimlerini ve bugüne kadar izlediğimiz yol haritasını ilçe yönetim kurulu üyelerimizle değerlendirmek için toplandık. Bu değerlendirme neticesinde çalışmalarımızı daha geniş kapsamlı yaparak her günün ertesi günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Başkan Akdağ ayrıca, yapılacak çalışmalara halkı da dahil ederek çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti. Mevlana'nın "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" sözünü hatırlatan Başkan Akdağ, "31 Mart seçimlerinde bizlere destek veren değerli seçmenlerimize, oylarımıza sahip çıkan partimizin sandık görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreç için değerlendirmelerde bulunarak yol haritamızı belirledik. Güzel toplantımıza verimli fikirleri ile katkı sunan tüm ilçe yönetim kurulu üyelerimize ve teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum," şeklinde konuştu.

Ayrıca MHP Gürsu ilçe teşkilatı olarak Hatıra ormanlık alanına yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Akdağ ağaç dikiminde de bulundu.