Milli Güvenlik Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Kritik zirvede Orta Doğu'daki gerilim, NATO planları ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ele alınması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Zirvenin ana gündem maddesini Orta Doğu'daki gelişmeler oluştururken, özellikle ABD, İsrail ve İran hattında tırmanan gerilim ile bölgedeki savaşın etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ve çatışmaların bölgesel yansımaları da masaya yatırılacağı toplantıda ayrıca Adana ve Karadeniz'de kurulması planlanan NATO karargahları da gündemde olacak.

Söz konusu karargahlara ilişkin hazırlık süreci ele alınırken, Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

MGK'nın bir diğer önemli başlığı ise 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden süreçte sahadaki son durum ve güvenlik politikalarının etkileri detaylı şekilde gözden geçirilecek.

Kritik toplantı ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.