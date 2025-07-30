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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aydın Köşk’te orman dışı alanda başlayan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

ydın’ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. AYDIN (İGFA) - Aydın’ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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