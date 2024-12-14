İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, Marmara Bölgesi'ndeki belediyeler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaların ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri’nde Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde İBB adına birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 10. kez düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’ne 310 başvuru yapıldı. Başvurular arasından seçilen projeler, farklı kurum ve üniversitelerden oluşan 21 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. 12 Aralık’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende “Sürdürülebilir Raylı Sistem İşletmesi İçin Dijital İkiz Uygulaması” projesiyle ödülü; Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün elinden Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol aldı.

"Dijital dönüşümle İstanbul'un ulaşımını geleceğe taşıyoruz"

İstanbul’da ulaşım hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten İBB İştirakler Ulaşım Grup Başkanı ve Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy: “Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla ulaşım alanında dev yatırımları hayata geçirirken, dijital dönüşüm alanında da önemli adımlar atıyoruz. İstanbullulara mükemmel yolculuk deneyimi sunmak amacıyla konforlu, güvenli, çevreci, insan odaklı ve entegre ulaşım için çalışıyoruz. Bu alanda atılan teknoloji ve dijitalleşme adımları, gerçekleştirilen altyapı yatırımları kadar önemli. Hem yolcu deneyimini, hem de ulaşım sistemlerimizin sağlığını ve emre amadeliğini artırıcı teknoloji yatırımlarımız sürüyor. Dijital ikiz projesi ile raylı sistemler sektörüne dünyada öncülük eden Metro İstanbul ekibimizi, aldıkları bu ödül için içtenlikle kutluyorum.” dedi.

“Projemizle istasyonu tek bir planda yönetebiliyoruz”

Dijital ikiz projesi hakkında bilgi veren Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol: “İnşaattan işletmeye sorunsuz geçiş, maksimum işletmesel operasyonel verimlilik, proaktif çözümler ile mükemmel yolculuk deneyimini sürdürülebilir kılmak ve tasarruf sağlamak amacıyla dijital ikiz projemizi başlattık. Bu teknolojiyi kullanarak, gerçek yapı ve kopyası arasında köprü kuruyoruz. Pilot çalışmamızı, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızın Çırçır İstasyonu’nda gerçekleştirdik. İstasyonun üç boyutlu modellemesini hazırladık. SCADA ve sinyalizasyon sistemlerimizden gelen verileri, bu model ile entegre ettik. Dijital ikiz sayesinde istasyonu, tek bir planda yönetebiliyor ve analiz edebiliyoruz” dedi.

“Dijital ikiz teknolojimizle dünya çapında hizmet vereceğiz”

Geliştirdikleri proje ile kentin kaynaklarını verimli kullandıklarını aktaran Şenol, “Ekipmanda oluşan sıra dışı bir hareketliliği tespit ederek önleyici müdahalede bulunabiliyoruz. Olası bir arıza durumunda ise bakım-onarım ekiplerimiz arızayı sistem üzerinden görebiliyor ve ne yapacağını bilerek olay yerine gidiyor. Böylece zamandan ve işgücünden tasarruf ediyoruz. Ayrıca bakım süreçlerinde kağıt kullanımını en aza indirerek karbon nötr hedefimize katkı sağlıyoruz. Dijital ikiz kullanımı konusunda dünyanın en önemli yazılım firmalarından biri olan Autodesk ile iş birliği geliştirdik. Raylı sistemler alanında ses getiren teknolojimizle; sektörümüzde ve önemli yapım projelerinde dünya çapında hizmet vereceğiz. Özverisi ve yenilikçi yaklaşımıyla bu projeye hayat veren çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.