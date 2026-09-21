Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Dünya Temizlik Günü etkinliği, Körfez Tütünçiftlik sahilinde gerçekleşti. 500 gönüllünün katıldığı programda, 13 dalgıcın desteğiyle deniz ve karada yürütülen temizlik çalışmalarında 1 ton atık toplandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de katkı sunduğu Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde sahil ve deniz temizliği ile çevre farkındalığı programı düzenlendi. Let's Do It Türkiye tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 500 gönüllü katıldı.

Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da destek verdi. Etkinlikte Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Millî Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, Kocaeli Üniversitesi Sıfır Atık Kulübü, Kocaeli Gönüllüleri, Let's Do It Türkiye Çevre ve İklim Politikaları Danışma Kurulu Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş, Let's Do It Kocaeli Yerel Saha Sorumlusu Doç. Dr. Nermin Demirkol, okullar, STK'lar ve çok sayıda gönüllü yer aldı.

DENİZDEN VE KARADAN TEMİZLİK

Program kapsamında deniz ve karada temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplam 13 dalgıcın katıldığı çalışmalarda Değirmendere Su Altı Topluluğu dalgıçları ile Deniz ve Liman İşletme Müdürlüğü dalgıçları görev aldı. Deniz ve karada yürütülen temizlik çalışmalarında toplam 1 ton atık toplandı. Öğrenciler ve gönüllüler de sahil temizliğine katılarak çalışmalara destek verdi. Programın açılış konuşmasını Let's Do It Kocaeli Yerel Saha Sorumlusu ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol yaptı.

TEMEL AMAÇ BİLİNCİ ARTIRMAK

Dünya Temizlik Günü'nün farklı ülkelere yayılarak milyonlarca insanı ortak bir çevre bilinci etrafında buluşturduğunu belirten Demirkol, 2018 yılından bu yana gönüllüler, belediyeler, okullar, özel sektör temsilcileri ve yerel toplulukların çevre hareketinin parçası olduğunu söyledi. Çevre temizliğinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Demirkol, etkinliğin temel amacının toplumda çevre ve gönüllülük bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha temiz bir gelecek bırakmak olduğunu belirtti. Demirkol ayrıca toplanan atıkların kayıt altına alınması, gönüllü katılımının izlenmesi ve saha verilerinin kayıt altına alınmasının yürütülen çalışmalar açısından önem taşıdığını vurguladı.

Let's Do It Türkiye Çevre ve İklim Politikaları Danışma Kurulu Koordinatörü Yusuf Dursun Durmuş, Kocaeli'nin sanayisi, nüfusu, doğal alanları ve İzmit Körfezi ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Körfez'in korunmasının yalnızca Kocaeli'nin değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu belirten Durmuş, temiz bir çevrenin yalnızca temizlik ekiplerinin veya belediyelerin çalışmalarıyla sağlanamayacağını ifade etti. Kamu kurumları, özel sektör, gençler ve toplumun tamamının çevrenin korunmasına katkı sunması gerektiğini söyleyen Durmuş, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere teşekkür etti.

'ÇEVRE HASSASİYETİ OLUŞTURMAK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dünya Temizlik Günü çalışmasının Körfez'de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar ve gençlerle birlikte böylesine önemli bir günü kutlamanın çevre hassasiyeti oluşturmak, çevreye ve geleceğe sahip çıkmak açısından önemli olduğunu belirten Söğüt, çocukların ve gençlerin programa yoğun katılım göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Söğüt, programın amacının çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen çevre örgütlerine, gönüllülere, çocuklara ve gençlere teşekkür etti.

'İLK YAPILACAK ŞEY KİRLETMEMEK'

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise herkesin yaşanabilir bir çevre arzusu içinde olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Çevrenin gelecek nesillere emanet olduğunu ifade eden Kalkar, ilk yapılması gerekenin çevreyi kirletmemek olduğunu belirtti. Kalkar, bunun yanında oluşan kirliliğin temizlenmesi ve atıkların bertaraf edilmesi için de çalışılması gerektiğini vurguladı.

ETKİNLİK, FARKLI ÇALIŞMALARLA DESTEKLENDİ

Etkinlik kapsamında 'Dip Çamurundan Sanata Seramik Atölyesi', ileri dönüşüm sergileri ve belediye stantları yer aldı. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Gönüllüleri de etkinlikte yerini aldı. Öğrenciler ve gönüllüler, Dünya Temizlik Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katıldı. Körfez Tütünçiftlik sahilindeki etkinlik, çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarıyla tamamlandı.