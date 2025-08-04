Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ahirete irtihal eden ÇEKÜL Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in cenaze törenine katıldı. Merhum Sözen, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.İSTANBUL (İGFA) - Kılınan cenaze namazının ardından 89 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Metin Sözen, Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Sözen’in yakınlarına taziyelerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ahirete irtihal eden ülkemizin çok önemli değerlerinden biri olan ÇEKÜL Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen Hocamızı Hakk’a uğurladık.

Yaptığı işlerle arkasında birbirinden değerli hizmetler bırakan kıymetli Metin Hocam’a Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalan değerli eşi ile çocuklarına da baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Biz kıymetli hocamızdan çok güzel şeyler öğrendik. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.