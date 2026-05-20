Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. AFAD, Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen depremle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

MALATYA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Battalgazi olduğu belirtilirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ekiplerin sahada gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Depremle ilgili hasar ve olası olumsuzluklara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.