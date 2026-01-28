Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının batı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgârın genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Kuzey Ege, Muğla ve Akdeniz kıyıları ile Adıyaman, G. Antep, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.