Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek. Trakya, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 31°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinden itibaren güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.