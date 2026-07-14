LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı için gerçekleştirilen 156 kilometrelik anlamlı koşu, Bursa'da bulunan LÖSEV Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde düzenlenen coşkulu karşılama ile umut ve dayanışma dolu anlara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Lösemili çocuklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve LÖSEV'in yürüttüğü çalışmalara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen 'Koşar Adım Lösev' projesi kapsamında, Eskişehir'den Bursa'ya uzanan özel bir yolculuk gerçekleştirildi. Gece gündüz demeden devam eden bu anlamlı koşu, sporun ve gönüllülüğün iyiliğe dönüşen gücünü bir kez daha ortaya koydu.

11 Temmuz akşamüstü Eskişehir'den start alan üç gönüllü sporcu 156 kilometrelik parkuru 25 saatte tamamlayarak 12 Temmuz'da Bursa'da LÖSEV Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde çocuklar, aileler, gönüllüler ve LÖSEV destekçileri tarafından büyük bir sevgi, heyecan ve coşkuyla karşılandı.

Lösev Ailesi Umut Yolculuğunu Birlikte Kutladı

Bu anlamlı organizasyon ile lösemiyle mücadele eden çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, dayanışmanın ve toplumsal farkındalığın önemi bir kez daha vurgulandı. LÖSEV, gönüllülerinin ve destekçilerinin katkılarıyla çocukların sağlık, eğitim ve sosyal yaşam alanlarında yanında olmaya devam ediyor.

Siz De Umut Olun

Siz de İyiliğe Adım Atabilirsiniz! LÖSEV'in dev gönüllü ağına katılarak kanserle mücadele eden çocuklara umut olmak mümkün. Kendi bağış kampanyanızı oluşturmak veya detaylı bilgi almak için www.losevkosaradim.com adresini ziyaret edebilir ya da 0 312 447 06 60 numaralı telefondan vakfa ulaşabilirsiniz.