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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 28 metre uzunluğunda merdiven, 13 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa edilirken, imalatlarda 35 metreküp beton kullanıldı. İzmit Belediyesi, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarına kent genelinde program dahilinde devam edecek.

KENT GENELİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Serdar Mahallesi Bahri Sokak'ta ihtiyaç doğrultusunda merdiven ve istinat duvarı yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Bahri Sokak'ta vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla merdiven ve istinat duvarı imalatı gerçekleştiriyor.

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