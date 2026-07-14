Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Antik Kenti'nden kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarılan ve uzun yıllardır ABD'de bulunan Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp parçasının Türkiye'ye teslim edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Gazi şehrin simgelerinden biri olan Çingene Kızı Mozaiği'nin 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan 13'üncü paneli yaklaşık 60 yıl sonra yeniden ait olduğu topraklara kazandırıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen teslim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in kültürel mirasının korunması ve kaçırılan eserlerin yeniden ana vatanına kazandırılması adına tarihi bir döneme tanıklık edildiğini belirterek, artık dünyanın neresinde olursa olsun Gaziantep'e ait eserlerin yeniden Türkiye'ye, kendi yuvasına döndüğü bir dönemin başladığını ifade etti.

Törende yaptığı konuşmada Başkan Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında kültürel mirasın şehirlerin en önemli zenginliği ve geleceğe bırakılacak en değerli emanet olduğunu vurguladı. Başkan Şahin, 'Artık kimsenin müzesini dolduracak gönderecek eserlerimiz yok. Artık dünyanın neresindeyse kendi yuvasına, Mezopotamya'ya, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan'a dönen yeni bir dönem başlıyor. Kültür yolunu hazine yoluna çevireceğiz. Şehir ekonomisini bakanımızın baktığı yerde büyük bir tasarıma dönüştüreceğiz. 21'inci yüzyıl veri ve tasarım yüzyılı. Bu kodları gereğini yapacağız. Tarihi tasarımla, estetiği zarafetle buluşturacağız. Bütün dünyayı buraya getireceğiz' diye konuştu.