Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hain darbe girişiminde vatanı için canını ortaya koyarak gazi olan Mustafa Türkel, Metin Ayvaz ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 'Gazilerimize minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Her zaman yanlarında olmaya, onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde vatan için göğsünü siper ederek gazi olan Konyalı Mustafa Türkel, Metin Ayvaz ve ailelerini unutmadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve istiklaline nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği destansı bir direniş olduğunu kaydeden Başkan Altay 'O karanlık gecede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin onur nişanesidir. Onların gösterdiği cesaret sayesinde bugün ülkemiz güven ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz gazilerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ettik. Gazilerimize minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Her zaman yanlarında olmaya, onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gaziler Mustafa Türkel ve Metin Ayvaz'a yapılan ziyarette, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın selamları ve teşekkürleri iletilerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlığın milletin hafızasında daima yaşayacağı vurgulandı.

15 Temmuz gazileri Mustafa Türkel ve Metin Ayvaz da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Altay'a ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da Türk milletine yaşattığı acıları unutturmamak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerin aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak ve gazilere vefa göstermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerle milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ziyaretlerde; Konya Şehit Aileleri Derneği Başkan Vekili Durmuş Işık, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkan Vekili Engin Çelik, Konya Muharip Gaziler Derneği Başkan Vekili Gürler Erdağı da yer aldı.