Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sanat ve teknolojinin bir araya gelerek kentin binlerce yıllık tarihini ileri dijital teknolojiler eşliğinde keşfetmesi sağlayacak olan Dijital Sanat Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Dijital sanatın en yeni örneklerini ziyaretçilerle buluşturacak, çağdaş yapısıyla her yaştan sanatsevere farklı bir deneyim sunacak olan müze Gaziantep Millet Bahçesi içerisinde yer alacak.

Dijital müze, Gaziantep'in tarihi gelişimini kronolojik bir anlatımla sunarken, güçlü görsel ve işitsel içeriklerle geçmişi günümüze taşıyarak her yaştan ziyaretçiye etkileyici ve öğretici bir deneyim yaşatacak.

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve il protokol üyeleri katıldı.

ŞAHİN: 700 BİN ÇOCUĞUMUZUN BURAYA GELİP TARİHİNİ, GEÇMİŞİNİ, GELECEĞİNİ, HEDEFLERİNİ BELİRLEMESİ İÇİN BÜYÜK BİR VİZYON VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, müzenin açılışına teşrif eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, tüm çocukların gelip tarihi öğrenmesini ve gelecek hedefini belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Yeni dünyada tasarım ve yapay zekanın öne çıktığını belirten Fatma Şahin, 'Önce Paris'te gördüğümüz bu güzelliğin bir Refik Anadol bakışı olduğunu gördük. Aslında beşeri sermaye ne kadar önemli olduğunu, Los Angeles'ta yaşayan bir kardeşimizin Paris'te dijital sanatı nasıl ete kemiğe büründüğünü gördük. Ama ondan sonra Gazi şehir, kültür yoluyla dijital sanatı gördü. Senede bir beklemeden her gün 700 bin çocuğumuzun buraya gelip tarihini, geçmişini, geleceğini, hedeflerini belirlemesi için arkada büyük bir vizyon var. İçeride şu anda yapay zeka var ama Hazreti Mevlana'nın ritmi, Yunus Emre'nin sevgisi var. Biz pazar olamayız. Yeni Refik Anadolu'lar yetiştirmek, yeni mimar Sinanlar yetiştirmek için buradayız' diye konuştu.

Konuşmaların sonlanmasıyla protokol tarafından Dijital müze açılışı gerçekleşti. Protokol müzeyi inceleyerek hakkında bilgiler aldı.

PROJE DETAYLARI

Kültürel mirası teknolojiyle buluşturan Gaziantep Dijital Müze, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurarak ziyaretçilerine unutulmaz ve sürükleyici bir müze deneyimi sunacak.

Dijital Müze, 250 metrekare büyüklüğündeki özel tasarlanmış dijital gösterim alanında kullanılan 8 adet senkronize 4K projeksiyon cihazı, tek bir bütünleşik görüntü oluşturarak yaklaşık 32K çözünürlüğünde panoramik bir görsel deneyim sunacak.

Yaklaşık 12 dakika süren gösterim boyunca ziyaretçiler, çevrelerini tamamen saran yüksek çözünürlüklü projeksiyonlar ve üç boyutlu surround ses sistemiyle dijital dünyanın içine dahil olacak. Görüntü ve sesin kusursuz uyumuyla hazırlanan içerikleri yalnızca izlemekle kalmayıp yaşayarak deneyimleyecek.

Dönemsel olarak yenilenen tematik film gösterimleriyle Gaziantep'in kültürel mirası, Milli Mücadele ruhu, gastronomisi, geleneksel yaşamı ve kentin farklı dönemlerine ışık tutan hikayeler yenilikçi bir bakış açısıyla ziyaretçilere aktarılacak.