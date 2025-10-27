Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Pazartesi günü Trakya ve Marmara bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, sel, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Trakya'da sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerine doğru ise İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı ve yetkili mercilerin açıklamalarını takip etmelerini önerdi.