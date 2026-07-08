Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sarf edilen sözler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan basın açıklamasında, 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada mahkeme heyeti önünde sarf edilen bazı ifadeler gerekçe gösterilerek, 'kamu görevlisini tehdit' suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, İmamoğlu'nun 'Ben savunma yapmam. Ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' sözlerine vurgu yapıldı.