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Açıklamada, İmamoğlu'nun 'Ben savunma yapmam. Ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' sözlerine vurgu yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan basın açıklamasında, 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada mahkeme heyeti önünde sarf edilen bazı ifadeler gerekçe gösterilerek, 'kamu görevlisini tehdit' suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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