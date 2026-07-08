Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan Karadeniz'de kritik altyapıları koruma adımı
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan Karadeniz'de kritik altyapıları koruma adımı
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NATO Zirvesi için başkent Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla dikkat çeken mesaj verdi.

ANKARA (İGFA) - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fransa'ya selam' ilettiği videosu sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: RSS