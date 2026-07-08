NATO Zirvesi için başkent Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla dikkat çeken mesaj verdi.
ANKARA (İGFA) - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fransa'ya selam' ilettiği videosu sosyal medyada geniş yankı buldu.
Salutations à la France transmises ! pic.twitter.com/rHKEr8e7G5— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2026
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