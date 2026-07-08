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ANKARA (İGFA) - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

NATO Zirvesi için başkent Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla dikkat çeken mesaj verdi.

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