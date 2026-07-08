NATO zirveleri küresel siyasetin yeni yönünü belirleyen önemli kararların alındığı diplomatik bir satranç masasına dönüşüyor. Son NATO Zirvesi de bunun en somut örneklerinden biri oldu.

NATO zirveleri artık yalnızca askeri ittifakın rutin buluşmaları olmaktan çıktı. Her zirve, küresel siyasetin yeni yönünü belirleyen önemli kararların alındığı diplomatik bir satranç masasına dönüşüyor. Son NATO Zirvesi de bunun en somut örneklerinden biri oldu.

Zirvenin resmi gündeminde savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın güvenliği ve teknolojik tehditler yer aldı. Ancak perde arkasında çok daha büyük hesapların yapıldığı görülüyor.

Bugün dünya artık iki kutuplu değil. Çok merkezli yeni bir güç dengesi oluşuyor. ABD, Avrupa, Rusya ve Çin arasında süregelen rekabet; Orta Doğu'daki çatışmalar, enerji koridorları ve ticaret yollarıyla birleşince NATO'nun rolü de yeniden şekilleniyor.

Savunma Harcamaları Yeni Dönemin Anahtarı

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, üye ülkelerin savunmaya daha fazla kaynak ayırması oldu.

Yıllardır tartışılan yüzde 2 hedefi artık yeterli görülmüyor. Birçok ülke savunma bütçelerini daha da artırmaya hazırlanıyor.

Bu karar yalnızca askeri değil, ekonomik sonuçlar da doğuracak.

Önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca dolarlık yeni savunma yatırımları yapılacak. Silah sanayisi, hava savunma sistemleri, insansız teknolojiler ve yapay zekâ destekli savunma projeleri hız kazanacak.

Rusya Hâlâ Birinci Gündem Maddesi

Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılına yaklaşırken NATO'nun temel güvenlik yaklaşımı değişmedi.

Rusya, ittifak açısından en büyük askeri tehdit olarak görülmeye devam ediyor.

Doğu Avrupa'daki askeri varlıkların artırılması, Baltık ülkelerinin güvenliği ve Karadeniz'deki denge zirvede ayrıntılı şekilde ele alındı.

Savaşın ne zaman biteceği bilinmese de NATO'nun uzun süreli hazırlık yaptığı açıkça görülüyor.

Çin Dosyası Sessiz Ama Çok Önemliydi

Zirvede adı en az geçen ancak en fazla konuşulan ülkelerden biri Çin oldu.

Çin'in teknoloji yatırımları, uzay çalışmaları, siber güvenlik kapasitesi ve ekonomik etkisi artık NATO açısından yalnızca ticari bir konu değil.

İttifak, Çin'in küresel etkisini stratejik güvenlik meselesi olarak değerlendirmeye başladı.

Bu durum önümüzdeki yıllarda Asya-Pasifik bölgesinde yeni dengelerin kurulacağını gösteriyor.

Türkiye'nin Stratejik Önemi Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olmasının yanında jeopolitik konumuyla da vazgeçilmez ülkeler arasında yer alıyor.

Karadeniz'den Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada Türkiye'nin üstlendiği rol, zirve boyunca birçok lider tarafından dile getirildi.

Tahıl koridorundan enerji güvenliğine, terörle mücadeleden göç yönetimine kadar pek çok başlıkta Ankara'nın katkısı dikkat çekti.

Türkiye, yalnızca askeri kapasitesiyle değil, diplomatik girişimleriyle de NATO içinde özel bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Siber Savaşlar ve Yapay Zekâ Dönemi

Artık savaşlar sadece tanklarla, uçaklarla ve füzelerle yapılmıyor.

Bilgisayar ekranlarının başında yürütülen siber saldırılar, kritik altyapıları hedef alan operasyonlar ve yapay zekâ destekli sistemler yeni güvenlik anlayışının merkezine yerleşiyor.

NATO da bu değişime uyum sağlamak amacıyla ortak savunma mekanizmalarını dijital tehditlere karşı güçlendirme kararı aldı.

Önümüzdeki dönemde ülkeler yalnızca ordularını değil, veri merkezlerini, iletişim ağlarını ve enerji sistemlerini de korumak zorunda kalacak.

Orta Doğu'nun Gölgesi Zirvenin Üzerindeydi

İran ile İsrail arasındaki gerilim, Gazze'de yaşanan insani kriz, Suriye'deki istikrarsızlık ve Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti, zirvenin resmî gündeminde sınırlı yer bulsa da liderlerin ikili görüşmelerinde önemli başlıklardan biri oldu.

Bu gelişmeler, NATO'nun sadece Avrupa güvenliğine odaklanan bir yapı olmaktan çıkarak daha geniş bir stratejik perspektif benimsediğini gösteriyor.

Sonuç

Son NATO Zirvesi, alınan kararların ötesinde verdiği mesajlarla dikkat çekti.

Dünya yeni bir güvenlik dönemine giriyor. Askeri güç kadar teknoloji, enerji, yapay zekâ, siber savunma ve ekonomik dayanıklılık da ülkelerin küresel etkisini belirleyecek temel unsurlar hâline geliyor.

Bu tabloda Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar kadar ciddi sorumluluklar da bulunuyor. Jeopolitik konumu, savunma sanayisindeki gelişimi ve diplomatik girişimleri Ankara'yı vazgeçilmez bir aktör hâline getirirken, bölgesel krizlerin merkezinde yer alması da dikkatli ve dengeli bir dış politika yürütmesini zorunlu kılıyor.

NATO Zirvesi, yalnızca bugünün güvenlik sorunlarına çözüm arayan bir toplantı değildi. Aynı zamanda önümüzdeki on yılın uluslararası dengelerini şekillendirecek stratejik tercihlerin konuşulduğu bir platform olarak tarihe geçti. Bundan sonra yaşanacak gelişmeler, bu zirvede atılan adımların ne kadar belirleyici olduğunu daha net ortaya koyacaktır.

@Murat Aydın @Gazeteci – Yazar @aydinses.com @natozirvesi