485. Uluslararası Manisa Mesir Festivali kapsamında, bu yıl ilk kez satranç turnuvaları düzenleniyor. Turnuvaların ilki olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Hızlı Satranç Turnuvası’nda, 5 ilden 7 – 12 yaş arası 161 sporcu mücadele etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Gediz Satranç Salonu’nda gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Hızlı Satranç Turnuvası’nda küçük sporcular dereceye girmek için hamlelerini yaptı.

12 Yaş Kategorisi’nde Doruk Efe Tuzlutaş birinci, Umut Asaf Kurtulmuş ikinci, İdil Akkaya üçüncü, Eymen Gürbüz dördüncü, Atlas Eroğlu beşinci oldu. Kızlar 12 Yaş Kategorisi’nde İdil Akkaya birinci, Zeynep Defne Vatansever ikinci, Elvan Gündüz üçüncü oldu.

11 Yaş Kategorisi’nde Bora Savran birinci, Mete Dağgül ikinci, Ahmet Asım Cambaz üçüncü, Ahmet Efe Yaşar dördüncü, Beyazıt Çınar Çelen beşinci sırada yer aldı. Kızlar 11 Yaş Kategorisinde ise Kübra Ecrin Akalan birinci, Elif Korkut ikinci, Asel Ulusoy üçüncü oldu.

10 Yaş Kategorisi’nde Tuğba Nur Durmuş birinci, Yusuf Kaan Ünsal ikinci, Elif Öykü Kocabaş üçüncü, Vatan Ayaz Özen dördüncü, Lara Koyuncu beşinci sırada yer aldı. 10 Yaş Kızlar’da Tuğba Nur Durmuş birinci, Elif Öykü ikinci, Lara Koyuncu üçüncü oldu. 9 Yaş Kategorisi’nde Arda Topçuoğlu birinci, Dora Söbeli ikinci, Aras Akkaya üçüncü, Melih Demirel dördüncü, Elif Defne Yılmaz beşinci olurken Kızlar 10 Yaş Kategorisi’nde Elif Defne Yılmaz birinci, Zeynep Zeybek ikinci, Defne Akış üçüncü sırada yer aldı. Turnuvada 7-8 Yaş Kategorisi’nde sporculara madalya verildi.

Turnuvada sporculara ödüllerini; Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Dr. Olcay Ak Nalbant, Turnuva Koordinatörü Erdem Nalbant, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Müdürü Müjde Günderen, TSF Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Üyesi Tamer Kocaöğüt, TSF Manisa İl Temsilcisi ve Turnuva Başhakem Yardımcısı Hakan Karakafa, TSF Eğitim Kulüpleri Başkanı ve Turnuva Direktörü Gürkan Aydeniz, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Antrenörü Ebru Pekdaş verdi.

“Türk satrancı için çok kıymetli”

Turnuvaların ülkemiz satrancı için son derece önemli olduğunu belirten Dr. Olcay Ak Nalbant, “Bu yıl 485’incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nde iki ayrı satranç turnuvası organize ettik. Bunlardan birisi bugün burada yaptığımız 161 sporcunun 5 farklı ilimizden sporcunun katıldığı hızlı satranç turnuvası. Sporcular son derece keyifliler. İkinci turnuva ise Manisa satranç tarihinde ilk kez organize edilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Açık Satranç Turnuvası. Turnuva 26 Nisan Cumartesi Günü ödül töreniyle sona erecek. 11 farklı ülkeden ve 29 ilimizden 195 sporcu katılıyor. 38 ünvanlı sporcu katılacak. Manisa tarihinde ilk kez Mesir Festivali’nde böyle bir organizasyon olması son derece anlamlı ve önemli. Türk satrancı için çok kıymetli. Bu konuda bize destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve Genel Sekreter Yardımcımız Ulaş Aydın’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca her iki turnuvanın hayata geçmesinde Büyükşehir Belediyemizin kıymetli yöneticileri ve değerli personeli büyük destek sağladılar” dedi.

“Heyecanı yüksek bir turnuva oldu”

Heyecanı yüksek bir turnuva olduğunu söyleyen turnuva Başhakemi Melih Çiçek, “10 hakem arkadaşımızla beraber turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Hızlı turnuvamızla başladık. 160’ı aşkın 7-12 yaş arası küçük sporcu kardeşimiz büyük bir heyecanla, büyük bir hevesle tahtada hamlelerini yaptı. Buradaki genç kardeşlerimizin heyecanı çok yüksek. Aralarında ilk defa satranca başlayanlar var. Hamlelerini daha ilk defa yapanlar var. Bununla beraber tecrübeli olanlar da var. Milli sporcularımız da var. Çok geniş bir perspektife sahibiz burada. Hem amatör düzeyde hem profesyonel düzeyde birçok satranç severe ev sahipliği yapıyoruz. Onlar için çok güzel kupalarımız, çok güzel madalyalarımız var” diye konuştu.

Genç Sporcular Turnuvayı Değerlendirdi

9 yaş kategorisinde üçüncü olan Aras Akkaya, “Çok mutluyum. Bu yarışma sürecine çok çalışarak hazırlandım. Rakiplerle beraber çok güzel bir turnuva geçirdik” derken 12 Yaş Kızlar Kategorisi Şampiyonu İdil Akkaya da “Salihli’den geliyoruz. Turnuva çok güzel geçti, çok eğlendim. Bu turnuvayı uzun zamandır bekliyordum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum. Turnuvada 12 yaş kızlarda şampiyon oldum. Ayrıca 12 yaş genel kategoride üçüncü oldum. Rakiplerim zorluydu. Ama dikkat ederek oynadım” diye konuştu.

12 Yaş Kategorisi ikincisi Umut Asaf Kurtulmuş, “Yunusemre’den katılıyorum. Bu turnuvaya katılmak çok istiyordum ve istediğim gibi de oldu. İkinci oldum. Burayı çok sevdim. Atmosferi iyiydi. Arkadaşlarımla severek oynadım” dedi.

9 Yaş Kategorisi birincisi Arda Topçuoğlu, “Güzel bir turnuvaydı. Hazırlanmıştım ve keyif aldım. Bu sene birçok turnuvaya katıldım ve neredeyse hepsinde derece yaptım” derken 12 Yaş Kategorisi birincisi Doruk Efe Tuzlutaş, “Şehzadeler ilçesinden katılıyorum. Turnuva benim için çok iyi geçti. Önceden turnuvalara katıldığım için rahattım. Rakiplerimin nasıl oynadığını ve ne kadar güçlü olduklarını biliyordum. Manisa Mesir Festivali Hızlı Satranç Turnuvası’nda 12 yaş kategorisinde birinci oldum. Organizasyon için teşekkür herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.