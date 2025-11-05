Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz enstrüman kursları ile vatandaşların sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleri veriliyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, kursların 15 ile 50 yaş arası tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, 'Kurslarımız ücretsiz olarak veriliyor ve özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Alanında uzman eğitmenlerimizle haftanın Salı günleri 17.00-19.00 saatleri arasında eğitimlerimizi sürdürüyoruz' dedi.

TALŞIK: 'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Vatandaşların verilen enstrüman kurslarından memnun kaldığını dile getiren Talşık, sosyal etkileşimi güçlendiren bu tür çalışmaları büyük bir keyifle yürüttüklerini paylaştı.

Talşık, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak böyle bir sosyal etkileşim içerisinde olmak bizim için çok kıymetli. İşimizi severek yapıyoruz. Kursiyerlerimizden gelen geri bildirimler de çok olumlu. Kurslara severek ve isteyerek geliyorlar, bunu bizlere yansıttıkları enerjiden anlayabiliyoruz' diye konuştu.

Keman kursu alan Arzu Demirsoy, küçük yaşlardan itibaren keman çalmaya ilgisi olduğunu belirterek, '3 haftadır keman eğitimi alıyorum ve eğitmenlerimiz her birimizle yakından ilgileniyor.

Bu kursların ücretsiz verilmesi benim için büyük bir avantaj' dedi. Bir diğer keman kursiyeri Buse Ayta da keman kursunun kendisi için uzun zamandır ertelediği bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünü söyleyerek, 'Dışarıda keman kursları oldukça pahalı. Bu kurs sayesinde hem müzik öğreniyorum hem de sosyalleşiyorum' ifadelerini kullandı.