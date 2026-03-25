Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarının gün boyunca güvenli şekilde hizmet verebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında hem yolcu konforunu hem de hijyen koşullarını en üst seviyede tutmak için kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyor. Günün ilk ışıklarından gece saatlerine kadar hizmet veren otobüsler, sefere çıkmadan önce birçok aşamadan geçirilerek vatandaşların, güvenli ve steril koşullarda yolculuk yapması sağlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK

Mersin Büyükşehir, toplu taşımanın kalabalık nüfusların bir arada bulunduğu alanlar olması nedeniyle hijyen ve güvenlik konularına büyük önem veriyor. Bu kapsamda; sabah saat 06.00'dan gece 02.00'ye kadar hizmet veren toplu taşıma araçları, sefer öncesinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte sürecinden geçiyor.

Otobüsler sefere çıkmadan önce Büyükşehir'in Toplu Taşıma Yerleşkesi'nde bulunan yıkama bölümünde dış yıkamadan geçiriliyor. Ardından araçların iç kısmında; koltuklar, tutunma barları ve yolcuların temas ettiği tüm yüzeyler titizlikle siliniyor.

Temizlik işlemlerinin ardından T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle araçların tamamında dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Mersin Büyükşehir böylece, toplu taşıma araçlarında oluşabilecek salgın ve bulaşıcı hastalık riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Dezenfekte işlemleri yalnızca temizlikle sınırlı kalmıyor; işlem öncesi ve sonrası araçlardan numuneler alınarak sağlık kuruluşlarına gönderiliyor. Yapılan analizlerle, otobüs içinde hastalıklara neden olabilecek virüs ve bakterilerin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı kontrol ediliyor.

Temizlik ve hijyen işlemleri tamamlanan araçlara, koruyucu bakım ve hijyen işlemlerinin yapıldığını gösteren belediye etiketleri yapıştırılıyor. Otobüsler yalnızca temizlik değil, kapsamlı teknik ve güvenlik kontrollerinden de geçiriliyor.

Sefere çıkmadan önce ilk olarak promil ölçer ile sürücünün alkol durumu kontrol ediliyor bu işlemin ardından ise; sürücünün gerekli belgeleri, aracın teknik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, aracın temizlik ve hijyen işlemleri, sürücünün yorgunluk durumu, araç yakıt kontrolü ve yolcuların yolculuğunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığı da ekipler tarafından detaylı şekilde inceleniyor.