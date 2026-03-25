Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Bilecik'te sokak hayvanlarına verilen önemin bir kez daha altını çizdi. İlgili tüm kurumların üst düzey katılım sağladığı toplantıda, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli kararlar masaya yatırıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği'nin koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; kaymakamlar, belediye başkanları, kolluk kuvvetleri ve kurum amirleri katılarak il genelinde yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle sokak hayvanlarının korunması, bakım ve rehabilitasyon süreçleri ile barınakların kapasitesi kapsamlı olarak ele alındı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların yalnızca korunması değil, aynı zamanda sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

Besleme faaliyetlerinin artırılması, barınakların iyileştirilmesi ve mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, sokak hayvanlarının bir sorun değil, korunması gereken canlılar olduğuna dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. Kurumlar arası koordinasyonun artırılmasıyla birlikte Bilecik'te sokak hayvanlarına yönelik daha etkin ve sürdürülebilir çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Toplantı, ortak akıl ve güçlü iş birliği vurgusuyla sona erdi.