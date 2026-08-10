Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Sulama Tesislerine Sulama Borusu Desteği' projesi kapsamında, Mezitli ilçesine bağlı Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağlandı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezitli Takanlı Sulama Kooperatifi'ne 2021, 2023, 2025 ve 2026 yıllarında, muhtelif çaplarda toplam 4 bin 8 metre çelik boru desteği verildi.

Sağlanan destek sayesinde, 3 bin dönüm arazi modern sulama imkânına kavuştu. Proje kapsamında sağlanan çelik borularla birlikte, Takanlı Mahallesi'nde geçmiş yıllarda yaşanan basınç kaynaklı sulama sorunları da önemli ölçüde giderildi.

Modern sulama altyapısıyla birlikte üreticiler, tarım arazilerini daha verimli ve kesintisiz bir şekilde sulayabiliyor.

Kent genelinde hayata geçirilen destekler sayesinde suyun daha etkin kullanılması sağlanırken, tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Üreticinin her zaman yanında olan Büyükşehir, hayata geçirdiği projelerle kırsal kalkınmaya katkı sunarak tarımsal üretimin güçlenmesine destek olmayı sürdürecek.

DALÇIK: 'BU PROJEYLE, TAKANLI MAHALLESİ'NDEKİ SULAMA KAYNAKLI SORUNLARI GİDERMİŞ OLDUK'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Harita Teknikeri Hulusi Dalçık, Takanlı Mahallesi'nde daha önceki yıllarda HDPE borudan kaynaklı basınç problemi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin sulama borusu desteği sayesinde bu problemin çözüldüğünü anlattı.

Dalçık, '2021, 2023, 2025 ve 2026 yıllarında Takanlı Mahallesi'ne toplam 4 bin 8 metre çelik boru desteğinde bulunduk. Bu sayede, borularda patlama sorunu ortadan kalktı. Takanlı Mahallesi'nde şu anda yaklaşık 3 bin dekar arazi sulanabilir seviyede. Bu projeyle Takanlı Mahallesi'ndeki sulama kaynaklı sorunları gidermiş olduk. Büyükşehir olarak 2026 yılında 79 mahallemizde ise toplam 88 bin 100 metre sulama borusu desteği sağladık' dedi.