İnternet servis sağlayıcılarına yönelik şikayetler, 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 67 bin 642'den 78 bin 610'a yükseldi. Günlerce süren internet kesintileri en çok şikayet edilen konu oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İnternet servis sağlayıcılarına yönelik tüketici şikayetlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Çözüm platformu Şikayetvar verilerine göre 2025 ve 2026'nın ilk yedi aylık dönemleri karşılaştırıldığında kategoriye ilişkin şikayet sayısı 67 bin 642'den 78 bin 610'a çıktı. Böylece internet servis sağlayıcılarına yönelik şikayetler yüzde 16 artarken, platforma iletilen şikayet sayısındaki yükseliş 10 bin 968 olarak kaydedildi.

TEMMUZDA ŞİKAYETLER YÜZDE 36 ARTTI

Aylık veriler, şikayetlerin özellikle temmuz ayında hızla yükseldiğini ortaya koydu. Haziran 2026'da 10 bin 656 olan şikayet sayısı, temmuz ayında yüzde 36 artarak 14 bin 498'e ulaştı. Temmuz, aynı zamanda 2026'nın şu ana kadar en fazla şikayet kaydedilen ayı oldu. Ocak ayında 13 bin 420 olan şikayet sayısı, sonraki aylarda gerilerken hazirandan itibaren yeniden yükselişe geçti.

BİR HAFTADA 3 BİN 448 ŞİKAYET

Haftalık verilerde de artış görüldü. 2026'nın 31'inci haftasında internet servis sağlayıcılarına yönelik 3 bin 448 şikayet kaydedildi. Şikayet sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 11 yükseldi.

Verilere göre internet servis sağlayıcılarına yönelik şikayet sayısı aynı dönemler itibarıyla 2023'te 49 bin 864, 2024'te 71 bin 34, 2025'te 67 bin 642 ve 2026'da 78 bin 610 olarak gerçekleşti. Böylece 2026'daki şikayet sayısı son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 58 arttı.

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARIYLA İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR:

Günlerce süren internet kesintileri

Vaat edilen internet hızının sağlanmaması

Sürekli kopma, dalgalanma ve yüksek ping

Arıza kayıtlarının çözümsüz kapatılması

Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

Fiber altyapı ve port yetersizliği

Kurulum ve aktivasyon gecikmeleri

Nakil ve adres değişikliği sorunları

Hatalı veya yüksek faturalar

Taahhüt, iptal ve cayma bedeli sorunları