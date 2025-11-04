Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, vatandaşlara mesleki eğitimleri ücretsiz sunmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bunlardan biri olan ve yoğun ilgi gören 'Saç Renklendirme' kursu, katılımcılara hem mesleki yeterlilik kazandırıyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ MESLEKİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK

MERCEK kursları, güzellik ve kuaförlük alanında kariyer hedefleyenler için de güçlü bir fırsat oluşturuyor. Kurs sonunda gerçekleşecek olan sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, kuaför ve güzellik salonlarında kolaylıkla iş bulma imkanına kavuşuyor.

Halkkent MERCEK'te Saç Renklendirme'nin yanı sıra Cilt Bakım Uygulayıcısı, Saç Kesimi, Protez Tırnak, El Bakım Manikür, Saç Şekillendirme kursları da veriliyor.

Kurslarda tüm malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Eğitimlerin uygulamalı şekilde yürütüldüğü kurs sonunda başarılı olanlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Katılım Belgesi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, verdiği ücretsiz ve nitelikli mesleki eğitimlerle, vatandaşlara yeni istihdam olanakları yaratmaya devam edecek.