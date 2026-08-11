Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 'Fuar 38', birbirinden renkli etkinlikleri, kültür sanat programları ve nostaljik atmosferiyle Kayserililerin buluşma noktası oldu.

KAYSERİ (İGFA) - On gün boyunca süren etkinliklerde 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Fuar 38, hem içerdiği program çeşitliliği hem de oluşturduğu birlik ve beraberlik atmosferiyle Kayseri'nin sosyal hayatına damga vurdu.

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın öncülüğünde hazırlanan Fuar 38, aile merkezli her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği kapsamlı bir etkinlik alanına dönüştü. Konserlerden açık hava sinemasına, nostaljik gösterilerden sahne performanslarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı fuar, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Fuarın ilk gününde Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, eşsiz yorumuyla vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. İkinci gün sevilen sanatçı Bora Dayıoğlu, üçüncü gün ise Gamze İleri sahne alarak müzik dolu akşamların yaşanmasına vesile oldu. Dördüncü gün etkinliklerinde Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden 'Neşeli Günler', açık hava sineması konseptiyle vatandaşlarla buluşarak nostaljik anlara sahne oldu. Beşinci gün Kayseri'nin sevilen sanatçısı Muzaffer Elitaş, güçlü performansıyla fuara renk katarken altıncı gün Ritim Kayseri, illüzyon ve kum sanatı gösterileri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yedinci gün sahne alan Riders Grup, enerjik performansıyla vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Sekizinci gün ise unutulmaz eserlerden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterimiyle nostalji rüzgârı esti. Dokuzuncu günde sahne alan Sefa Doğanay Gazinosu, eğlenceli ve etkileyici performansıyla büyük ilgi görürken, final gününde ise Rafadan Tayfa sahne şovu ve DJ Erdal performansı çocuklardan gençlere kadar tüm ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Fuar 38, yalnızca etkinlikleriyle değil, oluşturduğu sosyal atmosferle de dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri protokolü, fuar alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Protokol üyeleri, böyle anlamlı ve nostaljik bir organizasyonu Kayseri'ye kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar ise Fuar 38'in gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Şehrimizde vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurla, mutlulukla vakit geçirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Fuar 38, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. Gösterilen yoğun ilgi bizleri gururlandırdı' dedi.

Öte yandan Fuar 38'in coşkusuna renk katan sürpriz etkinliklerden biri de düzenlenen ödüllü çekilişler oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çekilişlerde her hafta birbirinden özel hediyeler sahiplerini bulacak. Her hafta pazar günü gerçekleştirilecek kura çekimleriyle belirlenecek talihliler; birinciye bisiklet, ikinciye scooter, üçüncüye kulaklık, dördüncüye Kocasinan Akademi'de 3 aylık Fitness üyeliği, beşinciye ise ailesiyle birlikte Kafesinan'da kahvaltı ödülü kazanacak. Fuar 38 kapsamında ilk çekiliş heyecanı da yaşandı. Gerçekleştirilen kura sonucunda ilk haftanın ödül sahipleri belli olurken, talihliler büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.