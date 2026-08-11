Hayır Çarşısı bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen ürünlerle hem ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçları karşılanıyor hem de yaklaşık 5 milyon liralık ekonomik katkı sağlanıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla 7 yıldır sürdürdüğü Hayır Çarşısı çalışmaları, kurulan Tekstil Ürünleri Üretim Atölyesi ile yeni bir boyut kazandı. Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Caddesi altındaki merkezde faaliyet gösteren atölyede, hayırseverlerden gelen kumaşlar belediye personelinin emeğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak giysilere dönüştürülüyor.

Atölyede gerçekleştirilen üretim sayesinde dışarıdan temin edilmesi gereken ürünlerin belediye bünyesinde hazırlanmasıyla yaklaşık 5 milyon liralık ekonomik kazanç elde ediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürüyle birlikte Tekstil Ürünleri Üretim Atölyesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretim alanlarını inceleyen Başkan Yalçın, çalışanlara kolaylıklar diledi.

HAYIRSEVERİN KUMAŞI, BELEDİYENİN EMEĞİ, İHTİYAÇ SAHİBİNİN GİYSİSİ

Hayır Çarşısı çalışmalarında giysi ihtiyaçlarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Yalçın, hayırseverlerin uzun süredir kıyafet ve farklı ihtiyaçların karşılanmasında önemli destek sunduğunu söyledi.

Son dönemde kumaş şeklinde gelen bağışların artmasıyla birlikte üretim atölyesi kurduklarını ifade eden Başkan Yalçın, üç bölümden oluşan müstakil atölyede belediye personelinin üretim gerçekleştirdiğini kaydetti.

Atölyede eşofman, eşofman üstü ve kadın giyim ürünleri başta olmak üzere çeşitli tekstil ürünleri hazırlanıyor. Üretilen ürünler daha sonra Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KATKI

Talas Belediyesinin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği üretim, sosyal desteğin yanı sıra belediye kaynaklarının etkin kullanılmasına da katkı sağlıyor. Hayırseverlerin kumaş desteğinin belediye personelinin emeğiyle ürüne dönüştürülmesi sayesinde, dışarıdan satın alınacak ürünlere kıyasla yaklaşık 5 milyon liralık kazanç elde ediliyor.

Böylece hayırseverlerin desteği yalnızca bir bağış olarak kalmıyor; belediyenin üretim gücüyle birleşerek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşan kalıcı bir sosyal desteğe dönüşüyor.

'EN ÖNEMLİ TEŞEKKÜRÜMÜZ HAYIRSEVERLERİMİZE'

Hayır Çarşısı bünyesinde görev yapan personele, başkan yardımcılarına ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teşekkür eden Başkan Yalçın, en büyük teşekkürü ise kumaş ve diğer destekleri sağlayan hayırseverlere yaptı.

Başkan Yalçın, 'Talas Belediyemizin 7 yıldır devam eden Hayır Çarşısı çalışmalarının en önemli ayağı giysi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimiz uzun süredir kıyafet konusunda ve diğer ihtiyaçlarda bizim vasıtamızla ihtiyaç sahiplerini destekliyor. Son dönemde kumaş olarak aldığımız desteklerden sonra bir üretim atölyesi kurulması hasıl oldu' dedi.

Üç bölümlük atölyede belediye personeliyle üretim yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, 'Kendi personelimizle eşofman, eşofman üstü, kadın giyim ve benzeri ihtiyaçlar için bir atölye tesis etmiş durumdayız. Ar