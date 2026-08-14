Kayseri Melikgazi Belediyesi, şehre değer katan kültürel ve sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Modern mimarisi ve zengin yöresel lezzetleriyle vatandaşların odak noktası haline gelen Çarşı Melikgazi'de, müzik dolu unutulmaz bir akşam düzenleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yarın saat 20.00'de, Türk sanat ve tasavvuf müziğinin sevilen ses sanatçısı ve bestecisi Necip Karakaya, nostaljik şarkılardan oluşan özel repertuarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Kayseri Melikgazi'yi rekor hizmetlerle geleceğe taşırken sosyal ve kültürel hayatı da canlı tutmayı hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm vatandaşları bu özel geceye davet ederek şunları dile getirdi:

'Çarşı Melikgazi'nin eşsiz atmosferinde hemşehrilerimizi keyifli bir etkinlikle buluşturuyoruz. Değerli sanatçımız Necip Karakaya'nın sahne alacağı bu akşamda, nostaljik müziğin nadide eserleriyle huzurlu vakit geçireceğiz. İlçemizin kalkınmasına yön veren dev projelerin yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinliklerle Melikgazi'mize değer katmayı sürdürüyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Çarşı Melikgazi'deki bu müzik ziyafetine tüm hemşehrilerimizi bekliyorum.'