Mersin'de sahil kesiminde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için sahada yoğun mesai yapıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Mayıs ayına girilmesine rağmen etkili olan soğuk ve yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Sahil bölgelerinde yağmur etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı yerleşimlerde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapanması üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler, Toroslar, Erdemli, Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede yol açma ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Toroslar ilçesinde Değnek, Arslanköy ve çevre mahallelerde yoğun çalışma yapılırken, Erdemli ve Mut ilçelerinde de ekipler kapalı yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle müdahalede bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının hava koşulları normale dönene kadar aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.