Ordu'da son birkaç gündür etkili olan kuvvetli yağış sonrası kırsal mahallelerde 120'ye yakın heyelan meydana geldi. Yolların ulaşıma kapandığı bazı bölgelerde Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı ve etkin çalışma başlattı.

ORDU (İGFA) - Coğrafi yapısı gereği hassas bir bölgede yer alan Ordu'da heyelanlar görülmeye devam ediyor. Ordu'da son iki gündür yağışların etkisiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde de 120'ye yakın toprak kayması yaşandı.

Heyelanlar ile birlikte sürüklenen malzeme ve birikintiler ise yolların kapanmasına neden oldu.

BAZI GÜZERGAHLAR ULAŞIMA AÇILDI

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için birçok noktada eş zamanlı çalışma başlatılırken, iş makineleriyle yürütülen müdahaleler sonucu bazı güzergâhlar yeniden trafiğe açıldı.

Ekipler, ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

YIL İÇERİSİNDE 900'E YAKIN HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan yıl içerisinde ise Ordu'da 900'e yakın heyelan meydana geldi. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek, özellikle heyelan riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.