Gaziantep'te etkili olan ve 'süper hücre' olarak tanımlanan şiddetli hava olayı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Fatma Şahin, 'En büyük tesellimiz can kaybının olmaması' dedi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te etkili olan ve kısa sürede büyük hasara yol açan 'süper hücre' tipi fırtınanın ardından belediye ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Afetin kenti yaklaşık 40 dakika içinde ciddi şekilde etkilediğini belirten Şahin, en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet sonrası hasar tespit çalışmalarının ardından kent genelinde temizlik ve onarım faaliyetlerine hız verdi. Devrilen ağaçlar kaldırılırken, zarar gören trafik lambaları ve tabelaların bakımları yapıldı. Kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, şehir merkezinde yol temizliği ve mazgal açma çalışmaları tamamlandı.

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde de yoğun mesai harcayan ekipler, çatı uçmaları ve binaların dış cephelerinde oluşan hasarların giderilmesi için çalışma yürüttü.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şahin, bireysel taleplerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 hattı üzerinden iletilebileceğini belirterek, ekiplerin gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade etti.

Yetkililer, kent genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve normalleşme sürecinin hızla devam ettiğini bildirdi.